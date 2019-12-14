乾吃奶味棒風靡內地學生　食用方式似吸毒惹議

內地近日一款名為「乾吃奶味棒」的零食，在小孩子之間相當流行，戲稱為「K粉」、「吸吸樂」。雖然只是葡萄糖、白糖粉或奶粉，但進食方式竟是倒在紙上再用吸管吸食，猶如吸毒一般；有小孩子吸食後，還模仿吸毒後的亢奮狀態，引起輿論爭議。由於山東濟南市有家長投訴，當地市監局已介入調查。

家住濟南的趙先生透露，他大約一周前從兒子口中得知，如今在同學之間流行一種零食，其食用方法很獨特，吃的過程如同「吸毒」。趙先生得悉後大驚，詳細詢問時，兒子更告訴他，每逢休息時昌，10多名同學便會圍在一起，把奶粉倒在紙上，一起用吸管吸食，甚至還會模仿電影裏吸毒後的亢奮狀態，手舞足蹈、飄飄欲仙。由於擔心這款零食帶有教唆吸毒的傾向，趙先生遂向當地傳媒反映。

內地記者隨後走訪多間超市及小賣店，終發現了「倒在紙上吸着吃」的零食，一共有兩款，一款名為「乾吃奶味棒」，另一款名為「多味棒」。雖然名稱不同，但包裝十分相似，每袋都裝有10多根長約20厘米的膠管，裏面灌有白色或彩色的粉末，管子兩頭封閉，每袋售價僅1元人民幣（約1.13港元）。

小賣店老闆指出，白色粉末其實是奶粉，而彩色的是糖粉，口味多樣，酸酸甜甜，再加上食用方式特別，很受學生歡迎。雖然包裝上未說明食用方法，但有學生教記者，一般只有直接倒進口內，或倒在紙上用吸管吸吃2個方式；其中如直接倒在口中，管口會因奶粉沾唾液後變得狹小，而倒在紙上吸食則較為方便。

事實上，內地早年亦曾流行類似的零食，如「魔爽煙」、「針管糖」等，因食用方式類似吸毒，結果被國務院食品安全辦、教育部和食藥監總局聯合查處，其後便銷聲匿迹。如今「乾吃奶味棒」再度興起，引起相關部門重視。濟南市市中區市監局表明，將派員核實調查。