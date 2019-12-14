台灣東南亞外勞大增　特色雜貨店湧都會升級超市

台灣自1992年開放外籍勞工（台灣稱外籍移工）赴台工作，至今在台移工人數已超過50萬人，當中以東南亞居多，當地食品雜貨店隨處可見，在台北、台中、高雄等地更已發展為超市規模。隨着移工轉投服務業、看護工等行業，各大都會區均其聚集的地點，商店也隨之進入到市區，轉型為多元化的超市、便利店。

在台中的東協廣場，與有「小菲律賓」之稱的台北市中山北路，是中部移工最大的聚集地點及購物中心。其升級的東南亞商店除了便宜的東南亞進口商品外，當中亦包括團購網榜上有名的即食麵、水果乾、調味料等，該些超市成為移工們懷念家鄉的取暖地點，更成為東南亞文化匯集交流處，也成為台灣多元文化的另一特色。

在高雄左營區新開的東南亞商店，店內分別有印尼、菲律賓、越南等國的商品；而商店所賣貨品會因地制宜，如靠近大型醫院或大樓林立的新社區，針對印尼看護工而進口印尼商品居多。店家指出，印尼、菲律賓的移工喜歡購買來自家鄉的商品等，若有機會遇到同鄉，甚至可以聊聊家鄉事。相反，越南移工則喜歡逛本地傳統市場，甚少到店舖裏購物。

同樣在高雄，位於楠梓加工出口區旁的東南亞商店因廠商僱用的移工以菲律賓人居多，加上工地以女移工的比例較高，所以該店舖連店員都來自菲律賓，物架上顯眼的位置均是放置女移工需要的清潔保養美容品居多；由於該地與女移工的宿舍只隔一巷子，所以每逢假日就成她們的人氣聚集地，甚至當地居民都以為自己出境旅遊，至最近已習以為常。

東網駐台記者郭良傑報道