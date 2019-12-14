重審孫小果案徇私舞弊　前法院院長被處分

雲南昆明市黑社會頭目孫小果犯案纍纍卻死裏逃生一事，因廣泛輿論引起中央關注並重審案件。上月孫小果因涉黑案數罪併罰判囚25年，充當其背後保護傘的多名公安人員亦相繼下台。至於在孫小果案審理過程中，6名法院、檢察機構及省官員也因違規分別被處分，當中包括雲南省高級人民法院前黨組書記、院長趙仕杰。

趙仕杰被指利用擔任雲南省高級人民法院院長的職權，在孫小果案申訴再審過程中，違背事實和法律規定，徇私舞弊，授意和要求審判人員枉法裁判，讓孫小果由死緩改判20年有期徒刑，造成惡劣影響和嚴重後果。經中央批准，中央紀律檢查委員會對其嚴重違紀問題立案審查，過程中趙認錯悔錯，故根據規定，中央紀委常委會議決定給予其留黨察看一年處分，按二級巡視員確定其退休待遇。

此外，雲南省紀檢監察機關還對涉及孫小果案的多名省檢察機關及官員的違紀問題進行審查，包括人民檢察院黨組副書記、副檢察長許紹政，省審計廳前黨組書記、廳長劉明，省人民政府前參事鄭蜀饒，省人大常委會前委員、內務司法委員會前主任馮家聰，以及省高級人民法院前院長孫小虹（正廳級）。經查，各人分被給予黨內嚴重警告和黨內警告處分。

據早前報道，因孫小果案而下台的雲南省政治系官員至少有21人，而涉及孫小果出獄後所犯刑案的疑犯人數則有32人。