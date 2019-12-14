解放軍火箭軍配偵查利器　無人直升機可射導彈

解放軍火箭軍官方微博「東風快遞」近日發文，介紹某試驗訓練部隊偵察連偵查兵訓練的情況。隨發文公開的一段影片，顯示火箭軍目前裝備的一款無人直升機，除可用於偵查用途，更可攜帶2枚小型導彈。

文中提到，偵查兵周權2018年初因所在的偵察連編入空基平台營，因而學起操作無人偵察機。畫面中出現他身後的無人直升機，估計高2米。片段介紹，該款擁有快速反應能力的無人直升機將正式列裝火箭軍部隊。與由人駕駛的直升機相比，無人直升機既有獨特的飛行性能和實用價值，且具備成本低、體積小的特點，適合執行各種高危任務。

內地媒體根據畫面判斷該款無人直升機型號或為中國自主研製的AV500。資料顯示，該款輕型無人直升機最大起飛重量500公斤，有效載荷190公斤，使用升限可達到5000米，續航時間最多9小時，控制半徑200公里。

去年9月，該款無人直升機曾參加解放軍實戰演習，期間進行長距離低空突破防線，並精準發射導彈打擊目標。報道又稱，該款無人直升機特別適合使用於高原複雜地形環境，在戰爭、反恐維穩、緝毒緝私等領域具廣泛應用價值。