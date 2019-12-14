在澳華女身中逾80刀陳屍家中　疑兇現場留DNA被捕

澳洲南部阿德萊德一名39歲周姓華人女子（Kim Chau）今年9月被發現陳屍家中，遺體上有80多刀傷痕。警方隨後發現，現場留有21歲疑犯穆罕默德（Numan Mohammed）的DNA，並將其逮捕。案件周五（13日）在當地地方法院開庭審理，穆罕默德通過視訊出庭受審，案件延至明年6月再審。

周女生前在機場一間餐廳工作，她的朋友發現其多日未有出現，遂向警方報失蹤。警方在一處豪宅內找到周女的遺體，懷疑在多日前已去世。豪宅的兩名房東得悉事件後表示震驚和惋惜，隨後獲警方證實與案件無關。房東形容周女是「過去一年，與我們家人生活在一起的朋友」。

檢控官在庭上表示，翻查附近閉路電視畫面，發現疑犯在案發前已抵達現場，之後在屋後繞圈，最後開走女死者的私家車。警方早前表示，周女死後曾被埋屍，現場也有清理過的痕迹，死者的驗屍報告需要到明年4月底才能提供。

警方調查發現周女曾在當地一間中餐廳工作10年，5年前曾搬到悉尼居住，之後又重返阿德萊德，疑犯曾多次到她的住處。警方表明兩人不是戀人關係，疑兇的殺人動機也未明。