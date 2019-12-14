市內首允無人駕駛載人載物測試　暫未商業化

北京市交通委員會周五（13日）在官網發布《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）》（下稱《細則》），修訂原有的自動駕駛路測管理實施細則，其中首次允許自動駕駛車輛進行載人和載物測試，是繼廣州、上海後第3個一線城市開放自動駕駛載人測試。

《細則》由北京市交通委員會與市公安局公安交通管理局、市經濟和信息化局聯合印發。當中要求申請載人、載物的測試者或企業在近1年內未發生主要責任交通事故，並在第三方監管過程中未出現重大違規行為，方可向第三方授權機構申請開展載人或載物的測試工作。

《細則》要求應在聯席工作小組認定的封閉測試場內進行實車半載及滿載測試，且應達到相關測試及評價要求。載人測試分為三個階段，首階段要求最低自動駕駛道路測試累計里程數達10萬公里，且必須配備測試駕駛員和工程師，載人對象僅限於測試企業的內部員工；載物測試則分為兩個階段，配重不可超過車輛半載重量。

另《細則》明確規定，測試者不得利用載人或載物測試，從事或者變相從事運輸經營活動，意味自動駕駛路測在北京尚未進入商業化階段。