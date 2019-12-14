首階段貿易協議華網民抱觀望態度　憂美方出爾反爾

中美周五（13日）達成首階段貿易協議，美方宣布暫停原定向1560億美元（約1.2萬億港元）中國貨加徵15%關稅的措施，惟總統特朗普保留大部分已加徵的關稅。中國網民對此抱觀望態度，認為達成初步協議已如此艱難，兩國往後會更難取得共識，且對美方有可能出爾反爾感到憂慮。

有網民表示，簽署協議只是姿態，製造輿論效果，美方要求高，不容易滿足，拿不到更大的利益不會罷休；另美方可能已利用爭端牽制中方，藉機開闢新戰場，目的是全面打壓中國，所以和解的可能性太低，協議亦未能解決兩國之間的問題。

網民認為，若協議是完全平等達成，就需留意美方會否出爾反爾，因特朗普常反口覆舌，有可能隨時推翻協議。另有人指出，如果中方在首階段貿易協議中有所讓步，讓對方感到「勝利在望」，隨後美方必然會「加碼」；又指美方的動作由始至終從未停止過，認為未來簽署協議只是緩兵之計，或者是一種迷惑策略，恐怕很快就會毀約或另生事端。

另有人指，中方在首階段貿易協議聲明中只講了原則，似乎為美方第二階段的反悔留下餘地，認為中方應說明會購買美國商品及農產品的數量、時長以及價格，且有哪些企業、產品降低關稅；若協議不透明，民眾就會覺得犧牲國內消費者的利益，保護個別企業的利益。