防空系統貪腐問題嚴重　7市人防辦前主任受查

吉林省四平市紀委監委周四（12日）證實，四平市人民防空辦公室前黨組書記、主任沈學林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。內媒報道，吉林7個地級市和1個副省級城市中，已有7個市的人防辦前主任受查，連唯一的自治州延邊州的首府延吉市人防辦主任崔吉錫也於日前被查。

62歲的沈學林長期於四平工作，歷任四平市委辦公室副主任、市交通局副局長等職。2011年，他任四平市人防辦主任，並在2年後調任四平市交通運輸局局長，3年後再任四平市軍民合用機場籌建工作領導小組辦公室主任，至前年11月退休。

自2016年7月起，吉林已有長春、四平、遼源、通化、白山、松原、白城7個市的人防辦前主任被查，除沈學林外，還包括通化市人防辦主任張義、松原市人防辦前主任王平、長春市人防辦前主任陳亞新、遼源市人防辦前主任張海軍、白山市人防辦前主任尤世財、白城市人防辦前主任孫永祥。

報道又指，在該省人防系統多人受查前，去年底省人防辦曾召開了開展腐敗問題專項治理工作動員部署會議，會上要求對腐敗問題進行一次「大起底、大把脈、大診治」。而今年4月至6月，省委第八巡視組亦對省人防辦黨組開展了常規巡視，並在反饋中提到「系統性腐敗問題嚴重」。