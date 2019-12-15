處理重要議題　中美第二階段貿易協議或細分

中美達成首階段貿易協議文本，美國財長姆紐欽上周六（14日）形容，這有利全球經濟增長，又指第二階段談判需要商討重要議題，或再細分為多個部分。

姆紐欽當天出席在卡塔爾舉行的多哈論壇（Doha Forum）時表示，經過美中雙方校對及翻譯後，協議文本的詳細內容或周六或周日公布，並預計明年一月可全面執行，之後談判第二階段協議。對於下階段談判內容及方向，他說：「有些重要議題留待第二階段解決，或分為二甲、二乙、二丙階段，我們且看如何。」

談及首階段協議時，姆紐欽稱協議旨在於未來多年，建立更多互惠的貿易關係；又形容協議帶來一個與中國公平競爭的平台，這不但有利美國，亦對全球經濟增長「非常好」。他又表示：「協議處理了知識產權、技術轉移、結構性農業議題、開放金融服務業、貨幣理解，以及中方承諾採購美國農產品及商品。」

與此同時，姆紐欽揚言美國繼續保持成為全球經濟「亮點」的同時，歐洲和亞洲的經濟則在放緩。被問到中美達成首階段貿易協議，會否增加總統特朗普在明年總統選舉連任的機會，姆紐欽回應說：「無論發生甚麼事，特朗普將會連任，因為他為美國建立令人難以置信的經濟，而且非常專注國家安全。」

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