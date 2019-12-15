歷史新說：秦嶺首次出土早期智人化石　佐證人種演化

「我們從哪裏來？」是人類認識自我的存在以來，一直思考的問題。陝西省考古研究院日前公布，秦嶺地區疥疙洞遺址的發掘工作中，首次出土早期智人的化石、牙齒，以及10萬年前的人類活動痕迹，為「東亞地區早期智人可能演化自本土古人群」假說提供佐證。

位於漢中市南鄭縣的疥疙洞在2017年被發現，遺址可劃分為13層，而古人類利用疥疙洞的過程則可劃分為三個階段。第一階段約距今約10萬年或更早，這階段的遺存出土100多件石製品、燒骨、動物化石等，文物分布較稀疏；第二階段距今約7至5萬年，出土1400多件文物，當中包含更多的石核、石片和工具，說明該階段是古人類在洞穴活動頻繁的時期。

至於本次的早期智人化石，則是在距今約3萬年的第三階段遺存中被找到，該處還發現了3個石器加工點、2個火塘，以及石製品、燒骨、動物化石等萬多件文物。石器加工點證明了洞穴曾被人類作為居址長期利用，火塘則是他們日常生活、取暖的區域，另火塘邊出現大量的燒骨，也表明該階段的古人類已學會用火來加工食物，開始吃熟食。

王社江表示：「小石片石器工業是華北地區自舊石器時代早期以來長期流行的、由中國本土直立人創造的石器工業，這充分表明秦嶺地區的古人類可能演化自本土古老的人群。」