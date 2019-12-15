反腐官涉貪判監9年　茅台酒箱載現金作禮

陝西省渭南市中級人民法院，日前對陝西省紀委、省監察廳、省預防腐敗局預防腐敗室前主任胡傳祥行賄、貪污一案公開宣判，判被告行賄、貪污罪成，數罪併罰判處有期徒刑9年，罰款320萬元（人民幣，下同，約362萬港元）。據網上公布的判決文書顯示，胡傳祥行賄時多將錢放在茅台酒箱內，最多一次放了500萬元（約566萬港元）現金。而胡的舅父正是涉秦嶺違建及千億礦權案的省委前書記趙正永。

經法院審理查明，2010至2014年間，胡傳祥為謀取非法利益，通過李炳茂（已判刑）、馬小峰（已判刑）違規將四幢樓先後轉讓給其控制的4家公司。而為答謝兩人，胡於五年間先後多次送給兩人2000萬元（約2265萬港元）和500萬元（約566萬港元）。另胡於2012至2013年任漢中市漢台區委常委、紀委書記期間，利用職務上的便利，指使財務人員將其個人花費合計約26萬元（約29萬港元）報銷。

胡傳祥今年2月19日被雙開。經查，胡涉及多方面問題，包括設立豪華私人會所，違規公款送禮，利用職權為身邊工作人員謀取私利；收受可能影響公正執行公務的禮品，違規經商辦企業，違規擁有非上市企業股份；違反工作紀律，洩露案情，違規私自留存案件線索，利用職權干預和插手工程建設項目，以及貪污等。

胡傳祥的行賄對象之一李炳茂，是天地源股份有限公司前黨支部書記、總裁，西安高科（集團）公司前投資決策委員會顧問。今年5月16日，李因受賄於銅川市中院被判刑12年。裁判文書顯示，胡13次向李行賄，10次是用茅台酒箱裝載現金，3次是用布袋。據知，胡平時應酬多，喝的大多是茅台酒，所以倉庫堆滿空的酒箱，有需要便拿來用。