為孫小果充當保護傘　繼父親母等19人判囚

雲南昆明黑社會組織首腦孫小果案備受關注，充當其保護傘的各級官員、企業高層和親屬等19人均遭判刑。雲南多個市、區法院周日（15日）公開宣判，19人涉嫌徇私枉法罪、徇私舞弊減刑罪、受賄罪或行賄罪等罪名獲刑，其中孫的繼父和親母分別被判有期徒刑19年和20年，其餘人員被判囚2年至12年不等。

省內8間法院同日宣判，孫的繼父、昆明市五華區城管局前局長李橋忠，和親母孫鶴予在2005年6月至2008年，為讓孫男獲得較輕刑罰，多次向省高級人民法院兩名官員行賄，着兩人提供幫助，從輕處罰。另在孫小果在2004年至2009年服刑期間，李橋忠和孫鶴予再次行賄獄警，令他獲重大立功表現，多次獲減刑。

孫小果出獄後，直到去年7月22日再度犯事，涉嫌故意傷害王X濤被警方逮捕；李橋忠和孫鶴予又行賄昆明市公安局官渡分局警員。警方隨後決定對孫男不予羈押，取保候審；孫小果隨即偽造證據材料，進行嚴重干擾司法活動的行為。

法院在上周一（9日）和上周二（10日）開庭審理充當保護傘的公職人員和重要關係人職務犯罪案，認為部分被告還涉及其他受賄、利用影響力受賄、行賄以及企業單位行賄等罪行，其中包括李橋忠等7人當庭表示認罪認罰。