「神奇水」兩年內賣逾6億人仔　內媒揭為鹽溝水

內地市面近年流傳一款聲稱獲中美權威認可，不僅可逆轉衰老、延長壽命，甚至能醫百病的「神奇水」。短短兩年間，這款「神奇水」的銷售額至少6億元（人民幣，下同，約6.8億港元）。不過有官媒近日明查暗訪後發現，所謂的「神奇水」只不過是普通地下水溝了鹽，更揭發售水集團背後的傳銷黑幕。

據指，這款神奇水的名字叫「SSG生命能量水」，開採於湖北荊州市松滋縣，聲稱是被地殼運動封存起來的遠古海洋水，當地人則叫它「神水」。不過內媒記者前往松滋縣發現，這支神水其實是鉀含量高的地下水源，更揭發背後售水集團實為傳銷組織。

這間公司除了售神水外，更設有一項「漂浮療程」。消費者進入一個漂浮艙後，再加入能量水，他們則在艙內漂浮，以達到治療保養的效果。自神水謊言被拆穿後，該公司已人去樓空，多名高層及銷售團隊負責人更被拘捕。最新消息指，公司實權人及部分高層已捲款潛逃。

警方披露，神奇水集團如今已發展出一個多達204級的下線架構，參與人數逾6萬人。據指，一盒所謂的能量液已賣到1.5萬元（約1.7萬港元）。該公司法人代表王葉春雖已被捕，但他似乎被集團洗腦。他堅稱，神奇水雖然不符合國家標準產品規格，但服用後確有效果，更稱「全國各地的漂浮館傳來的案例感動了我，我每天都在感動中」。

曾參與買賣神奇水的孫男直言，買賣並非為健康，而是用來賺錢。據指參與者在使用一款獨有的虛擬幣交易，每賣一支則可獲原價六成利潤，賣得愈多，利潤比率則更高。不過自整個神水集團瓦解，相信這些虛擬幣已成「蟹貨」，相應後果將陸續浮現。