資料庫︰千億礦權案轟動全國　曾揭法官監守自盜

在陝西官場深耕十多年的趙正永，2016年卸任陝西省委書記，調任全國人大內務司法委員會副主任委員後，今年1月15日因涉嫌嚴重違紀違法接受中紀委審查。據悉他涉及陝西省及多宗特大貪腐案。而趙涉及的「千億礦權案」，因歷時十多年，過程峰迴路轉，更涉及最高法院法官和名嘴崔永元，涉及法庭文件「丟失」等驚人情節，令案件轟動全國。

「陝西千億礦權案」緣於陝西榆林凱奇萊能源投資有限公司法人代表趙發琦（原告），就陝西榆林市橫山縣一個價值千億元人民幣（約1130億港元）的波羅井田礦權歸屬，與西安地質礦產勘查開發院（被告）展開的馬拉松訴訟。案件從2006年開審，至2017年底終審，並判趙發琦勝訴。惟陝西當局被指終審後不執行法庭判決。趙發琦找名嘴崔永元求助，又在網上直指時任陝西省委書記趙正永干預千億礦權案的審理。

去年底崔永元更引述審理此案的法官王林清自拍短片，王自稱在寫此案的判詞前，發現該案的重要資料、二審案卷離奇丟失，暗示疑被內鬼偷走，以影響此案的判決。事件曝光後，輿論嘩然。

最後，中央政法委牽頭多部門聯合調查組展開調查，今年初認定是王林清為發洩對部門的不滿，將案卷帶回家欲銷毀，編造所謂卷宗失竊，將有關證物交給名嘴崔永元在網上發布，以混淆視聽。王林清涉嫌違法被移交公安，而崔永元亦認同調查結果。