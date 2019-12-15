中國首艘無人貨船首航　具遠程監控和報警功能

中國第一艘自行研發的自主航行貨船「筋斗雲0號」，周日（15日）在廣東珠海市東澳島南沙灣碼頭成功首航。據介紹，筋斗雲0號是首艘按照IMO《MASS試航暫行指南》展開評估和測試的自主航行貨船，中國工程院院士嚴新平認為，筋斗雲0號的首航正式開啟了自主航行的探索和實踐，推動了智能航運發展進程。

據了解，筋斗雲號小型無人貨物運輸船項目於2017年12月立項，筋斗雲0號於2018年4月正式開工建設，2019年11月下水。筋斗雲0號船長13.2米，採用電力推進系統及數字化控制，全船為自主航行鋪設的線纜超過1000米，重量超過250公斤，具備遠程監控和報警功能。由於其在船舶體系架構、水動力特性等方面與常規貨船接近，自主航行系統可快速推廣應用於貨運船舶。

目前，全球多個國家正推動智能航運研究，計劃於未來10年內實現無人自主船實際運營。船舶自主航行有着至關重要的戰略意義，通過減少駕駛員直至實現無人自主航行，可實現船舶設計建造的革命性突破，同樣載重能力下，節約超過20%的建造成本，20%的運營成本，減少15%的燃油消耗並大幅度降低排放。