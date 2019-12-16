女扮男裝與閨蜜拍拖　2年騙走60萬人仔被逮

重慶市江北區警方周日（15）公布，指上周四（12日）破獲一宗網絡詐騙案，祝姓疑犯因賭債纍纍，通過網絡與自己閨蜜陳麗「拍拖」2年，騙走60萬元人民幣（約67港元）。目前警方以涉嫌詐騙將祝女拘捕，並由檢察機關加以起訴。

據悉，陳、祝兩人在同一間公司共事了7、8年，由於工作關係平日交往頻繁，私交甚好，堪稱閨蜜。陳女早前將家中催婚的消息告訴了祝女，事後祝女表示自己可以介紹一名名為「鄒天逸」的男性朋友給小麗認識。而陳女與該名「鄒天逸」通過網上聊天，很快便確定了戀愛關係。

雖然陳女與「鄒天逸」一開始非常甜蜜，但就在這時開始，「鄒天逸」開始以各種藉口找陳女借錢，陳女幾乎次次都慷慨解囊，不到兩年時間便借出了60多萬元。惟長時間的戀情但兩人都沒有見過面，每次陳女提出見面或者視像通話，均被拒絕，導致陳女生疑報警。

警方介入調查後告訴陳女，當地根本沒有「鄒天逸」這個人。並表示其實「鄒天逸」就是她的閨蜜祝女。原來祝女以假身份成為陳女「男朋友」後，用事先安裝在手機中的變聲軟件與陳通話，要藉機借款。祝女被捕後依不知悔改，聲稱錢都被她賭博輸掉了，陳女若放過她，以後會盡力還錢。