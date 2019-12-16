司機酒駕遇查拒配合　交警砸名車車窗拉人

江蘇省南京市日前晚上有一輛超豪華房車被交警截查時，司機鎖上車門並關上車窗，拒絕接受酒精呼氣測試。結果警員無可奈何下，只行敲碎車窗將司機「請出」。司機最後被驗出酒精超標，被警方依危險駕駛罪採取刑事強制措施。

當地警方上周一（9日）晚在路上截查車輛，一輛車價數百萬元以上的Maybach（內地稱邁巴赫）房車經過，但未按警員指示停車，反欲加速駛離，被趕來的警車當場截停。當時警員替男司機進行酒測，只見酒測儀器亮起紅燈並發出報警，司機竟關上車窗，並鎖上車門拒絕落車接受進一步檢查。

現場警員經過3分鐘警告不果後決定破窗，過程中司機竟從駕駛席換坐到旁邊的乘客座。最終警員成功破窗並請司機落車，對方卻辯稱自己在車內聽音樂，因此聽不到交警的指示。及後男司機再接受酒精呼氣測試，結果發現其體內酒精含量嚴重超標，高達每百毫升血液含146毫克酒精。警員於是將他送到醫院作進一步抽血檢測。

該名楊姓男司機其後供稱，當晚自己喝了200毫升紅酒，由於工作壓力大，於是駕車去江邊打邊吹吹風，中途卻遭警方截查。