影樓未經同意展示客人寫真　恐侵肖像私隱權

重慶市一名未成年女子今年3月前往渝中區石油路附近一家影樓，拍攝了一輯寫真。本月初她再到影樓打算拍照，卻發現自己的照片在未經其同意下，被放進影樓的電子相簿供人參照。有律師認為，影樓的做法已侵犯女子的肖像權和私隱權。

女子小李（化名）向內媒記者表示，影樓不但未經其同意便給顧客展示她的照片，更未對她的面部和身體進行遮擋處理。根據她提供與影樓負責人的通話錄音，影樓負責人表示，小李的照片之所以被放進公司電子相簿，是因為公司監管不嚴格。該負責人又稱，正常情況下，會與客人簽訂照片使用協議才使用授權照片，承認小李的照片被利用是意外，公司已將照片刪除。

剛滿18歲的小李，拍攝涉事照時仍未成年。據記者向重慶百君律師事務所的田小江律師了解，影樓的做法不僅侵犯了小李的肖像權，還侵犯了未成年人的私隱權。律師又指，小李現在有權要求影樓停止侵權行為，並對她作出賠償。如事件對她精神造成損害，小李更有權要求影樓支付經濟賠償金。

小李與影樓交涉過程中，曾要求對方賠償2200元人民幣（約2500港元），惟影樓不同意。記者之後聯絡影樓負責人，對方卻表示只會跟小李本人溝通。目前小李已決定向法院起訴影樓。