俄羅斯武器被中國大規模抄襲　無專利權難追究

中國多年來一直是俄羅斯武器裝備的主要買家，但中方仿製後者的軍事技術是合作中面臨的主要難題。俄媒報道，俄國關注中國仿製其武器的情況，但因沒有申請及註冊國際專利而束手無策。有專家指中國從航空發動機至戰鬥機，甚至是防空導彈都在仿製，他舉例稱中國採購蘇35戰機的數量不多，正好反映其以仿製達到發展目的。

報道指，中國有95%武器擁有俄國的血統，如在蘇27基礎上開發了殲11B、航母艦載機蘇33基礎上開發殲15等。由2012年起，中國軍隊的步兵主力戰車在外形上亦讓人聯想到俄羅斯的步兵戰車。而中國在仿製武器時因技術不過關，破壞俄製武器的信譽，另外中國因航空發動機技術太複雜，許多戰機發動機迄今仍然依賴俄羅斯進口。

俄羅斯技術集團負負責人利瓦德內表示，中國大規模仿製俄國軍武，包括在敍利亞俄軍基地曾多次擊落過無人機和其他飛行器而著名的鎧甲S1防空導彈。他認為外國仿製俄羅斯武器的情況複雜，在近17年就有500多宗有關行為，俄方雖在國外派駐有專家小組追蹤仿製行為，但因沒有申請專利而無法提告。