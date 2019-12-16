扶貧安置房疑趕住建成質量差　縣扶貧辦認出錯會改

中央指示展開廣西柳州三江侗族自治縣扶貧工作，早年投放大量人力物力，建造安置房，改善貧困戶的居住環境。惟有不少住戶近日投訴稱，地下樓層的地板懸空、牆身有裂縫、廚房漏水等情況，「住得很不安心」。地盤項目負責人回應稱會維修，情況不嚴重，「即使有裂縫，都不會影響主體安全」。

今年3月收新屋的村民姚建雄表示，安置房環境應比之前好，但是剛進入新屋，就發現異常，撬開地板後發現水泥與泥土距離1米多，「地板下面是空的，牆壁會來回晃動」。另有住戶發現，剛入住地板就已坍塌，睡房木門多次開關後，旁邊的牆壁石灰掉落，情況嚴重。

安置房另有水管漏水、廚房漏水、屋苑地面坍塌等，更有樓層外牆連接位置出現近百米長的裂縫。住戶怒斥，多處位置有明顯維修的痕迹，但問題仍然存在。姚建雄表示，維修人員拿來石灰，倒在裂縫中填補，「這樣用石灰蓋住是沒用的」。惟對方表示，只要姚男在文件上簽名就可以了。

據悉，項目建造企業為三江電力有限責任公司，從項目簡介公告顯示，安置房共有25幢，總投資為3.33億人民幣（約3.77億港元），計劃安置5500多人。項目將分為5期，被指質量差劣的是3期房屋。項目負責人強調安置房建成後，已讓有關部門驗收，各項數據均合格。

負責人解釋，從動工到交樓僅一年時間，工期太趕，地下泥土未結實，後山的排水設施不完善，沖走水泥下的泥土。他們表示僅維修，不會申報有關部門覆查。縣扶貧辦主任隨後承認出現上述問題，存在工作失誤，表示會聯同其他部門，對安置房全面排查，會敦促施工方立即整改，「不能因為某些方面沒處理好，影響貧困戶的利益」。