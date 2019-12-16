人臉識別技術現漏洞？美企用3D面具輕易攻破

中國近年不斷推崇人臉識別技術，大至海關出入境、機場、火車站，小至在便利店購物，都有其用武之地。惟美國人工智能公司Kneron近日宣稱，他們使用3D面具破解了支付寶和微信的「刷臉支付」功能，甚至成功使用手機上的照片通過機場的人臉識別驗證登機。電影中用3D面具蒙混過關的情節，未來可能會在現實發生。

美國傳媒報道，該公司近期開展一項針對訪問公共場所，以及欺騙人臉識別系統以訪問或完成支付的測試。除成功用3D面具完成支付，公司團隊更在荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Schipol Airport），以手機屏幕上的照片通過自助登機終端的人臉識別系統，更聲稱可使用同樣方法進入中國各地的火車站。

公司團隊表示，面具和照片之所以能夠瞞天過海，是因為相關人臉識別系統中，已錄入面具或照片所指向的真人訊息，認為利用面具矇騙的行為不會廣泛傳播，惟此技術和方法可能會被人假扮名人欺詐。團隊強調實驗均在監督人員的許可和監督下進行，又稱只要有安檢人員在場發現測試人員使用面具，就不會輕易讓他們通過安檢，所以有關的檢查點不會完全沒有安全保障。

不過，測試中仍有部分人臉識別系統未受「欺騙」。美國科技媒體指，上述測試僅顯示一個人嘗試使用面具操作，但未知是否每次嘗試均有效，以及其他面具是否亦能通過人臉識別，所以測試具絕對的局限性，暫時不需擔心其他人製作人臉面具消費。據指，蘋果公司(Apple Inc.)及華為的人臉識別系統，均使用更複雜的結構光成像技術，所以系統未受面具干擾。