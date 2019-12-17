男子網購板鞋有瑕疵退貨　換店又買中同一對鞋

山東一名謝姓男子日前在天貓某網店購買了一雙鞋子後，發現鞋子有瑕疵，於是退貨，並轉到京東某網店購買；未料他收貨後，發現鞋子又有瑕疵，且與在天貓購買的一模一樣，懷疑有網店二次銷售瑕疵鞋，便向有關部門投訴。

據了解，謝男在今年雙11網購節時，在天貓平台「平果月光運動專營店」購買了一雙「361度」品牌的黑色板鞋，結果商家發錯了白色板鞋，且鞋子有裂痕，並有試穿過的痕迹，於是退貨。至11月19日，他又在京東購買同款的白色板鞋，結果到貨後，發現板鞋也存在裂痕，且裂痕位置、大小與自己之前在天貓平台退貨的那雙一模一樣。

事後，謝男向京東反映問題，惟京東以不承認來自其他平台的材料證據為由，拒絕處理。他又向售鞋的網店索要發票，但對方以財務出差為由拒絕。謝男懷疑商家故意設障阻礙，阻止消費者維權。

謝男其後在網上發文抱怨，引起輿論熱議。361度品牌倉庫負責人周一（16日）回應，經核查，謝男首次退貨後，倉庫經檢查未發現裂痕，於是按良品入庫，不幸再被謝男買回。他強調，第二次收到退貨後，該鞋子已按不良品入庫，不會再上架銷售。