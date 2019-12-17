王毅籲歐洲在5G發展上為華企提供非歧視待遇

國務委員兼外長王毅周一（16日）在比利時布魯塞爾出席交流會上發表演講稱，有觀點指中國在經濟上已經成為歐洲的競爭對手，主張對中國進行各種設限，雖非主流觀點，但應當警惕，不能任其發酵蔓延。中歐之間合作遠大於競爭，歐洲應在5G等問題上為中國企業提供非歧視的待遇。他又指中歐在社會制度、價值觀存在差異，但這些差異不應成為交流合作的障礙，更不能因此就把對方視作威脅，甚至試圖干涉和改變對方。

王毅表示，隨着中國經濟快速發展，有些歐洲朋友認為，中國已經是發達國家，開始用發達國家的標準來審視中國，甚至提出要事事「對等」。但中國確實仍然是發展中國家，盡管經濟總量已達世界第二，但人均GDP僅為美國的1/6、歐盟的1/4，科技教育水平、工業化進程也與發達國家有明顯差距，工業化進程尚未完成。因此，要求一個剛發展幾十年的國家與發展了幾百年的國家「對等」，本身就是一種「不對等」。

對於近年飽受西方國家批評的人權問題，王毅重申，一個國家的人權好壞，本國人民最有發言權，中共建國70年來，中國的人權事業取得歷史性進步，「減少了8.5億貧困人口，對全球減貧貢獻率超過70%，提前10年完成聯合國2030年可持續發展議程的首要目標」。

他引用古人詩句「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。」來呼籲各國實事求是，從發展中國家的角度看待中國，肯定中國在世界經濟增長、國際合作、減排環保及在開放上取得的成就和貢獻。他指中歐雙方在高新科技、新一代訊息技術上各有優勢，可以圍繞人工智能、數據安全、技術規則標準等互補合作，雙方也有必要盡快啟動自貿協定談判。