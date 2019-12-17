前禁毒大隊長為包養情婦　私吞公款充當「保護傘」

廣西靖西市公安局禁毒大隊前大隊長黃毅，今年8月被檢察機關以涉受賄、徇私枉法，以及私藏彈藥等罪起訴。中紀委周一（16日）刊文披露，黃毅曾在緝毒工作上3次立功，後來生活作風腐化，開始包養情婦，為了支撐開支而借權力撈錢，甚至為吸毒者充當「保護傘」。

文章指，出身於農村家庭的黃毅曾是一名「禁毒戰士」，而他之所以產生貪欲，與其生活作風問題有關。黃於2004年底前在靖西公安局湖潤派出所工作，常到湖潤鎮的銀湖飯店吃飯，與飯店的蘇姓女服務員漸漸熟絡，不久後雙方發展為情人關係，蘇女為他生下兒子。後來，黃又包養了另一名農姓的情婦，直到受查前一直與對方保持不正當關係。

由於要承擔家庭開支及情婦的撫養費，黃毅開始以權謀私。他在2013年底起，通過中間人認識一名鄧姓的長期吸毒者，收取對方每月2萬元（人民幣，下同，約2.26萬港元）保護費，並允許對方在轄區內販賣散裝毒品。後來鄧某的朋友因吸毒被捕，黃又助對方偽造立功材料減輕刑罰，先後分2次收取合共12萬元（約13.6萬港元）好處費。

黃毅又自2014起12次私下截留禁毒大隊的特情經費，總共6萬元（約6.8萬港元）；他去年還為走私案疑犯疏通關係，放走對方被扣押的貨車，事成後收取對方2萬元（約2.26萬港元）。另外他還違規佔用福利房，且未有清退，違規扣押他人車輛歸個人使用等。