涉非法助陸公務員赴台　警方搜查6旅行社

台灣台北早前被揭有假協會機構，涉嫌偽造入境資料，安排5000多名大陸公務員及其親友往台。台北地檢署早前約談案件主犯、水資源經濟發展協會始創人洪慶淋後，發現華夏大地旅行社等6間旅行社涉案。警方周二（17日）到各旅行社搜查和約談相關負責人。

警方搜查洪男家中發現，有近百張協會代辦邀請函，若有旅客向旅行社申請交流，洪男根據他們的任職機構或部門類型，發出相應的邀請函。洪男表示，可讓旅客獲得其身處部門的補助款，每人可賺約2000元（新台幣，下同，約526港元）。自2017年1月至今年6月，洪男獲利超過1000萬（約263萬港元）。

洪男指出，一開始是旅行社提出要求，才協助找合適的協會，但及後需求量太大，才成立虛假的協會，但強調不清楚旅客赴台行程。涉案旅行社職員表示，旅客團多要求旅行社以專業交流為名，赴台旅行，行程包括高雄、台北101等景點。

職員介紹稱，旅客可向機構或部門申請3000至5000元人民幣（約3400至5666港元）的補助金，若赴台的原因不符合要求，未能通過手續，他們就拿不到錢。檢警發現旅客團中疑有省級統戰部官員藉此入境台灣，引起安全疑慮。目前洪男以25萬（約6.58萬港元）交保。