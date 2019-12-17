兩部門談近期豬價及供應　炒豬團違法將嚴打

中國兩個部門周二（17日）分別舉行記者會，均談到近期豬肉價格及供應情況。發改委表示，相關部門將於兩節期間根據市場情況，適時加大凍豬肉投放力度，同時增加包括豬和牛在內的肉類進口。農業農村部表示，將嚴打「炒豬」行為，若發現涉黑涉惡線索，將移交給當地掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室。

發改委新聞發言人孟瑋當日表示，在結束的中央經濟工作會議上，明確提出要加快恢復生豬生產，做到保價穩供。發改委將會同有關部門採取相關措施，一方面加大中央對相關項目的預算，增加生豬生產，另一方面透過各種渠道增加其他種類如禽肉和海鮮的肉類供應。她指有關政策措施已漸見成效。

她又稱，11月消費物價指數（CPI）同比上漲4.5%，主要原因是豬肉價格上漲帶同；假如將豬肉上漲因素剔除，預計全年CPI漲幅約3%。

農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員王俊勛同日指出，雖然當前全國總體生豬存欄和母豬存欄數量探底回升，但受生豬自然生長規律限制，從存欄增加到形成上市供應能力還需約半年時間。由於今年6至8月生豬存欄下降較快，對應元旦春節期間生豬出欄將處於低位，因此元旦春節期間的豬肉市場供應仍然偏緊。

就近期媒體報道個別地方出現「炒豬團」現象，王俊勛稱是有人向養殖場戶丟棄死豬，再製造和傳播養殖場發生疫情的輿論，誘使養殖場戶出現恐慌性拋售，再大幅壓低生豬的價格，從而達到「炒豬」牟利目的。他強調有關行為涉嫌違法，嚴重影響非洲豬瘟防控工作，並嚴重破壞生豬生產秩序和損害養殖者的合法權益，當局將強化動物防疫行政執法和刑事司法的銜接，加強執法。