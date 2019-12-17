「火狐狸」短片爆紅被揭造假　官媒道歉：核實不夠嚴謹

內地官媒《中新網》周日（15日）刊登一段網傳影片，稱在黑龍江漠河市的公路上，出現一隻毛色鮮紅如火的狐狸，在茫茫雪地中格外顯眼。影片被多家媒體爭相轉載，但隨後發現影片經過調色，拍攝地也不是黑龍江。中新網周二（17日）公開道歉，承認核實不夠嚴謹。

起初的報道聲稱，拍片者是大興安嶺林業局的職員王志勇，他與家人前往漠河，在G331國道停車稍歇時見到該隻狐狸。他好奇地拿出手機拍攝，而狐狸僅逗留12秒就竄入樹叢。事件也受到學界關注，有專家更指狐狸毛色鮮有如此鮮豔，很可能是出現了基因突變。

但內媒後來找到影片的拍攝者李先生，並取得原始的版本，得知該條片是他今年11月在新疆喀納斯拍到的，片中主角是一隻黃色毛的普通狐狸，他修改了飽和度，才變成這種色彩。他直言完全不知道為甚麼影片會被發布到網上，還說成是大興安嶺的火狐狸。

中新網發表聲明稱，因核實工作不夠嚴格細緻，導致報道的新聞不實。該報給廣大網民造成困惑，作出誠摯道歉。而王志勇的妻子也承認是一場誤會，「他（王志勇）說是他親自拍的…我沒有時間去證實，也沒有時間去看，就發了個朋友圈」。