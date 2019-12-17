山東艦正式入列　專家︰中國海軍迎「雙航母」時代

中國首艘國產航母、舷號「17」的山東艦周二（17日）入列。有內地海軍專家表示，這不僅表明中國完全掌握中型以上航母的建造能力，更意味中國海軍迎來「雙航母」時代，對海軍戰力、兵力部署等方面均產生深刻影響。

與遼寧艦相比，山東艦的新型雷達可以覆蓋360度的搜索扇面，且增加了飛行甲板的面積，至少可搭載36架國產殲-15飛機。海軍專家表示，海軍整體戰力再提高，且部署策略會更加靈活，兩艘航母可同時行動，亦可一個在碼頭維修保養，另一艘執行任務，又認為不會一直停留在「雙航母」時代，往後的戰略態勢和軍事態勢會再有變化。

專家又指，遼寧艦不僅讓中國掌握航母建造技術，更藉此培養出一批航母操作人員、艦載機飛行員，縮短山東艦戰鬥力生成的時間。而一般情況下航母舷號慣例都是依次延續，遼寧艦是16，山東艦自然是17，「舷號17，入列日是17，雙17很喜慶，且寓意中國的雙航母，充滿深意」。

另有軍事迷發現，北洋水師在1888年12月17日於山東威海衞劉公島正式成立，曾先後向英國、德國等海軍購買先進的艦艇增強海軍實力。據當年《美國海軍年鑑》，北洋水師排名世界第九、位列亞洲第一。