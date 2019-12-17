榆林51人涉黑案件一審宣判 2人獲死刑

陝西榆林市中級人民法院周二（17日）對一宗涉及51名被告的涉黑案件公開宣判，其中主犯郭銳卓犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪等6項罪名，骨幹成員楊毅犯參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪等4項罪名，數罪併罰下雙雙被判執行死刑，沒收個人全部財產等。

法院經審理查明，郭銳卓自2009年以來以同學情誼、朋友義氣為紐帶，糾集楊毅、王寶蕾等人通過開設賭場非法謀利，隨後賭場規模不斷擴大，地域從榆陽區發展到米脂、綏德、靖邊乃至西安，方式亦發展至網絡賭博乃至境外賭博等，更吸引多名社會閒散或違法犯罪前科人員陸續主動投靠，逐漸形成以郭銳卓為組織者、領導者，楊毅、王寶蕾2人為骨幹成員的黑社會性質組織。

及後多年，組織以開設賭場為依托，有組織地實施暴力討債，敲詐勒索等違法犯罪行為，還通過投資KTV、煤礦工程等斂財。2017年9月3日，郭銳卓與王某東在榆陽區一間酒店吃飯期間發生爭執，後雙方糾集30多人持械鬥毆，最終王身中30多刀死亡。事後郭銳卓還指使他人埋藏刀具、砸毀手機，並安排楊毅、王寶蕾向每名參與人員發放5000元人民幣（約5600港元）後分散潛逃。

法院認為，以郭銳卓為首的組織依法應當認定為黑社會性質組織，該組織及其成員共構成組織、領導、參加黑社會性質組織、故意傷害、敲詐勒索等12項罪名。除郭銳卓、楊毅被判執行死刑外，其餘49名被告均判處相應刑罰，其中1人判處無期徒刑，12人判處10年以上有期徒刑，11人判處5年到10年有期徒刑，20人判處5年以下有期徒刑，緩刑5人。