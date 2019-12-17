操場埋屍案開庭審理　主犯杜少平涉6項控罪

轟動一時的湖南「操場埋屍案」周二（17日）上午9時，在懷化市鶴城區人民法院一審公開審理；主犯杜少平被控故意殺人、故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁罪、聚眾鬥毆及強迫交易等6項罪名；檢方同時指控羅光忠等13名疑犯；至於時任新晃一中校長黃炳松則另案處理。

起訴書指出，杜少平在2001年以不正當手段違規承建新晃一中操場工程，並聘請羅光忠等人管理；施工過程中，負責監督工程的教師鄧世平對工程質量不滿，令杜少平懷恨在心；於是，杜少平在2003年1月22日夥同羅光忠將鄧世平殺害，將屍體掩埋於新晃一中操場下。案發後，黃炳松為掩蓋親屬杜少平的罪行，多方拉攏腐蝕公職人員，導致該案長期未能偵破。

至今年6月，警方在掃黑除惡專項行動中掌握該案線索，在新晃一中操場跑道下挖出一具遺體，確認為遇害教師鄧世平，隨後警方將杜少平等10多人拘捕；而黃炳松等19名涉案公職人員分別被黨紀政務處分，其中10人已被逮捕並移交審查起訴。

鄧世平家屬的代表律師周兆成指出，死者家屬目前唯一訴求就是希望庭審順利進行，早日宣判，兇手及幕後保護傘能早日伏法，讓鄧世平可入土為安；故此，家屬暫時放棄本案中提起刑事附帶民事訴訟程序，在刑事審結後，另行單獨提起民事訴訟。

他又透露案情細節，指杜少平事前已準備迷藥，在鄧的飲料裏下迷藥後，再以送橘子的名義，引開了另一位老師；在迷倒鄧世平後，便夥同羅光忠錘殺鄧世平，其後埋屍操場。