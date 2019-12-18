維持國際團結對朝　美特使明訪華兩天

朝鮮半島局勢惡化之際，美國國務院宣布，對朝政策特別代表比甘周四至周五（19日至20日）訪問中國北京，與中方官員商討在對朝問題維持國際社會的團結。中國與俄羅斯日前在聯合國提案，呼籲解除部分對朝制裁，惟美方以時機未到為由反對。

美國國務院周二（17日）公布比甘訪問中國的消息，並透露他訪華期間與當地官員討論北韓問題，包括維持國際社會的團結，被指是美方將要求北京政府繼續以制裁對朝施壓；中國外交部暫未公布有關行程。比甘周日（15日）至周二訪問南韓後轉往日本訪問，他在南韓期間曾公開表示，希望與北韓官員會面，但朝方沒有回應。

與此同時，對於中俄提議解除部分對北韓的制裁，美國國務院發言人周二回應時形容這建議「倉促」，指北韓威脅升級挑釁，又拒絕與美方官員討論無核化。發言人強調，總統特朗普仍然承諾在北韓完全無核化、建立新型美朝關係及持久和平方面取得進展，而美方繼續堅持以外交手段實現上述目標，但需要國際社會的協助。

中國常駐聯合國代表張軍周二表示，半島局勢處於關鍵階段，複雜敏感脆弱，聯合國安理會應採取行動，推動政治解決進程以打破僵局。他又指中俄提案的核心目標，是適當照顧北韓在放寬民生領域制裁的關切，是打破美朝對話僵局的有益嘗試。

另外，南韓統一部發言人周三（18日）表示，美朝早日恢復對話，對促使無核化有實質進展很重要，又指南北韓鐵路和公路合作計劃，只要事先獲得聯合國對朝制裁委員會批准就可以動工，理由是它們是非商業性質的公共基建項目。

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