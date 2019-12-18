史丹福大學公開蔣經國日記　對照美台斷交時刻

美國史丹福大學胡佛研究所周二（17日）公開台灣的已故總統蔣經國的日記，時間橫跨1937年5月至1979年12月，總共43年，記錄了蔣經國從蘇聯返回大陸，之後跟隨國民黨逃到台灣的經歷。當中詳細提到美國與台灣斷交前後，他作為總統的心路歷程。

日記記載蔣經國1978年卸任行政院長、準備就任總統前，曾思考找何人接任行政院長的職務，又在日記中自我檢討，指自己的缺點錯處仍有許多：「尤其逢大事不夠沉着冷靜和堅定，逢小事則過於認真，因此顧小而失大，在知人和用人方面，常有不當之處。」

蔣上任半年後遇上美國政策轉向，改與大陸建交。他派出代表團赴美兩度協商，未能改變形勢。他在日記中寫道：「內心憤恨痛苦，事已至此，身負重責，只好以理性處理此一大變。」專家指，蔣經國每天寫一頁日記，但在與美國斷交期間，他沒有按照這個習慣，而是將字體放大，「一日之事，可以寫上好幾頁，可見當時心情與平日極為不同」。

後來美國副國務卿率團訪台，代表團抵達台北後，遭到大批台灣人的強烈抗議。當時美方曾指是蔣經國幕後策動，但從日記中文字看來，蔣並不認同該次抗議，認為是「極為不利的意外事件」。

胡佛檔案館東亞部主任林孝庭指，蔣經國後來轉向重視台灣政治、經濟的發展，明顯與父親蔣介石同期日記，仍想着「反攻大陸」不同，顯示出兩蔣在想法上的逐漸分歧。