三任公安局長曾當保護傘　毒梟終判死刑

廣西大毒梟張加愛製售毒品及組織黑社會案轟動一時，案中共拘捕128人，部分人今年較早時已獲刑，當中13人先後被判死刑、死緩和無期徒刑。至於案中主腦張加愛和覃春團周三（18日）分別被判死刑和有期徒刑。

柳州市中級人民法院當日依法對案件作出一審判決。張加愛因犯組織、領導黑社會性質組織，強迫交易，非法佔用農用地，偽造公司、人民團體印章，尋釁滋事，妨害公務，故意傷害，行賄，販賣、製造毒品，非法持有槍枝，數罪併罰判處死刑，並剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

案中另一名被告覃春團，除未涉製售毒品及非法持有槍枝，同因上述控罪，數罪併罰判處25年有期徒刑，剝奪政治權利4年，並沒收個人全部財產。同案另9名被告，也因參與黑社會組織、強迫交易、故意傷人等罪，分別判4至20年有期徒刑，並罰款或沒收個人全部財產。

自張加愛去年落網後，當地紀委監委及後介入徹查案中「保護傘」問題，至今年5月共查處29名公職人員，當中包括柳江公安分局三任局長趙品初、謝其托和韋海。目前，11人已被開除黨籍、開除公職處分，10人被移送檢察機關審查起訴。