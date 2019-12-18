操場埋屍案一審宣判　兩主犯分獲死刑死緩

湖南「操場埋屍案」周二（17日）起一連兩日在懷化市中級人民法院公開審理，案中主犯杜少平因犯故意殺人等罪，周三（18日）被判處死刑，並剝奪政治權利終身。

經審理查明，杜少平於2001年12月承攬新晃侗族自治縣第一中學（下稱新晃一中）操場建造工程，聘請同案另一被告羅光忠等人管理。新晃一中則委派總務處職員鄧世平（已故）、姚本英（已病故）二人負責監督工程。在施工過程中，杜因工程質量等問題與鄧產生矛盾，並懷恨在心。2003年1月22日，杜夥同羅在工程指揮部辦公室將鄧殺害，並於當晚合力將屍體埋於操場一土坑內，翌日由羅指揮剷泥車將坑填平。

法院審理認為，杜故意非法剝奪他人生命，又組織、領導以其為首的惡勢力犯罪組織，實施尋釁滋事、非法拘禁、聚眾毆鬥、強迫交易等犯罪活動，故決定對杜執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款50萬元人民幣（約57萬港元）。至於被告人羅光忠亦因犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。而案中惡勢力犯罪組織的其餘12名被告，則分別被判處1至8年不等的有期徒刑。

此外，案件牽涉的公職人員涉嫌瀆職犯罪等案件正在依法辦理，有關情況將及時向社會公布。