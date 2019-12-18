韓國瑜政見會打經濟牌　批蔡英文讓台淪貿易孤兒

台灣的總統大選首場電視政見發表會周三（18日）舉行，民進黨參選人蔡英文、國民黨參選人韓國瑜互相質疑清廉問題，韓更打大經濟牌，批蔡讓台成國際貿易孤兒。親民黨參選人宋楚瑜則呼籲放下藍綠。

首位發言的韓國瑜，明言當選後會重立特偵組，調查各類預算案，又引用台北市長柯文哲的話，指「蔡英文身邊的人都在貪污」，強調沒有清廉政治，台灣就會走向墮落。

韓國瑜打大經濟牌，質疑民進黨政府經濟政政績是虛話，觀光更是「淒慘的慘」。他又指，台灣在國際貿易已成孤兒，蔡執政下未能加入國際組織開會，斥其不能用欺騙方式，稱自己經濟拼得很好。

蔡英文回擊稱，指韓私生活以及豪宅問題一直迴避，批評韓與國民黨對其批評帶情緒和歧視，且挑起對立，斷章取義。蔡談兩岸問題時稱，台灣遇壓時不會屈服，但不冒進，反指大陸是破壞台海現況，又稱台灣「不能以主權換利益」，另指與美、日關係非常良好，與歐關係更顯著成長。

蔡質疑，大陸提出「一國兩制台灣方案」後，藍營及韓國瑜與陸關係曖昧，對陸處處退讓。她又指在香港反修例事件上，他們均模糊以對，這令台灣民眾感到不安。宋楚瑜則批評，藍綠兩黨不願面對台灣真正問題，籲民眾放下藍綠，選出能創造台灣未來願景的候選人。