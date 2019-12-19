上陸電視節目談台軍部署　立委參選人捱轟

台灣離2020年總統、副總統及立委選舉尚餘不足一月，代表新黨不分區立委的資深政界人物邱毅，上周五（13日）現身大陸官方電視台的節目，大談台灣導彈部署，以及高雄艦測試雷達、垂直發射系統等內容，引起台灣社會及網民議論。台國防部周三（18日）表示，部分人士於陸媒擅自發表不當言論的行為極不可取，重申軍方防衞作戰部署與調整，關乎島上安全，請外界切勿猜測及談論。

邱毅在節目中表示，台灣的中科院自行研發紅隼火箭有397枚，主要部署在台北。他指出，這些火箭雖說為增強台北的防衞能力，但火箭都部署在台總統府及官邸附近，其實就是為了保護台灣的蔡英文總統。

台國防部強調，中共從未放棄武力犯台，對台灣的軍事威脅始終存在，市民應有憂患意識、安全警覺及正確的敵情觀念。面對當前中共軍事威脅，台軍絕對有信心、有能力保衞安全。

新黨發言人王炳忠同日到中選會進行立委選舉政黨號碼抽籤時回應，邱毅在節目上提到的火箭部署都是國防部的公開資訊或引述自台媒，並非國安機密。他又認為，對於納稅人花錢買了多少火箭、部署在哪裏，市民有知情權。