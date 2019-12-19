自寄自收再故意破壞包裹　男子涉訛詐賠償金被捕

浙江溫州一名李姓男子早前以自寄自收，再故意破壞速遞的方式，企圖向速遞員訛詐賠償金，近日被檢察機關以涉嫌詐騙批捕。警方初步統計，李男今年以來為作案寄出的速遞約有1000至1500個，涉案金額尚待進一步統計。

今年10月28日，速遞員小劉報警稱當日他剛把一個速遞送到豐巢速遞櫃不久，就收到收件人電話指價值400多元（人民幣，下同，約453港元）的寵物糧包裝破損，要求賠償否則向公司投訴。後來小劉發現，相關情況在不少同行身上都遇到過，且破損的包裹都是寵物糧，但不少人因憂慮遭投訴後被處罰，故大多私下賠錢了事。後來小劉查看閉路電視，發現收件人取件時戴着口罩，手長時間放在速遞櫃內。

警方隨即展開調查，發現自3月開始已有人用類似手法在浙江、上海、江蘇、遼寧、山西等省市作案，並把疑犯鎖定在浙江杭州26歲的淘寶店主李某上。最終，李某於11月上旬在杭州某酒店落網，房內還有大量速遞盒、假髮、變聲器、假證件和數十張手機卡等。

李供稱，自己網店生意欠佳，某次他因速遞員未經同意把包裹放在保安亭而獲得賠償後，便發現了這一新「商機」，遂以此訛詐。為免暴露身份，他在取件時經常換衣服、髮型，甚至用變聲器聯繫速遞員，而截至目前，他在10月寄往溫州的30多個包裹中，已對其中7個包裹投訴索賠。