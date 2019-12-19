美眾議院外委會通過西藏政策及支持法案

美國眾議院外交委員會周三（18日）通過《西藏政策及支持法案》，該法案被形容是2002年《西藏政策法》的增強版，目的是捍衞西藏人的宗教自由，內容訂明任何中國官員干預達賴喇嘛轉世人選，將受到制裁，包括凍結他們在美國的資產並拒絕他們入境美國。

這項法案是由美國國會及行政部門中國問題委員會主席、民主黨眾議員麥戈文（James McGovern），以及佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）分別向參眾兩院提出。眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）在審議聽證上指出，北京要求由官方指定藏人宗教領袖的做法，明顯違反國際宗教自由和藏人傳統。法案是要向北京傳遞明確信息，假如他們干涉藏人宗教自由，將被問責。

法案除規定，美方能對相關中國官員採取經濟、簽證制裁措施外，又要求在美國能夠於西藏拉薩設立領事機構之前，中國不得在美設立新的領事機構。

接下來法案將交由眾議院全院表決，之後還需經參議院通過以及兩院版本協調一致，才能遞交白宮由總統簽署成法。