45歲人笑住被阿媽打　孝順仔：天天打都行

內地社交網近日瘋傳一段阿媽打仔的抖音影片，被打的兒子不但未閃避，還配合母親的動作，更笑稱被打感開心。當網民得知箇中原因後，也紛紛表示羨慕又感動。

影片中被打的45歲杜姓男子來自四川，當時他在吃飯，被86歲的母親拿着筷子拍打，杜男於是配合地把頭伸過去，還笑着說：「這個年齡有媽打，還不開心嘛？」

據知，杜母去年8月被診斷出患失智症、腦梗塞及高血壓等問題，當時她連自己起床和喝水的氣力沒有。去年9月，杜男將母親帶到重慶工作的地方以便照顧。今年4月，杜男無意中給了母親一根木棍，她便拿棍子拍打他。杜男回想小時候頑皮常被母親打，覺得這樣可幫助喚起母親打自己的記憶。所以杜男以後帶着母親出門都給她一根木棍，她便走在後方拿木棍趕他。

杜男稱，起初母親掌握不到力道，把他打得很痛，更試過打到他的頭腫起。後漸漸母親掌握到力度，不再出力打，只是輕輕碰他。杜男指母親現在情況好轉，也認得他是誰。杜男更在鏡頭前對母親說：「好好地活，活個200來歲，我就160，天天打我都行。」

不少網民看後均感動留言，「幸福就是45歲可以被媽媽打」、「在媽媽面前永遠不用做大人」。