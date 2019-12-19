政見會韓國瑜蔡英文互開炮　柯文哲：口水戰

台灣的總統大選首場電視政見發表會周三（18日）舉行，焦點是民進黨參選人蔡英文與國民黨參選人韓國瑜互向對方開炮。台北市長柯文哲周四（19日）出席其創立的台灣民眾黨活動時指，當晚政見會沒人講述政見，直稱當「口水戰」看看就好。

對於有人認為蔡英文表現跟以往不同，變得有攻擊性。柯文哲表示，「變成刺蝟也沒有用」，該做的事還是要做，她沒有達到人民期望，只是因為香港反修例問題及韓國瑜準備不足，才有優勢。 至於台媒指韓在政見會上發表「金句」，柯認為口號再多也沒用，台灣是要解決問題的人。

政見會上韓國瑜曾要求蔡英文跟他叫「中華民國萬歲」，但蔡沒有叫。會後韓表示遺憾，蔡同晚在Facebook揶揄，「韓國瑜先生不如去中國的時候喊，這樣更有意義」。

另台灣立委選舉周三舉行參選人號碼抽籤，不少參選人為搶眼球，穿上奇裝異服到場。在台北市選委會舉辦的抽籤會上，有立委打扮成電影卡通人物，有參選人穿上廟會服飾，也有無黨籍參選人戴上手銬扮囚犯、頭戴鳥籠。而高雄則有參選人穿上用競選橫額製成的連身裙，並企圖脫衣表達政見，遭在場警員及工作人員阻止。