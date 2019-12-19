監獄內囚犯聚賭疑有人包庇　多名獄警被立案調查

湖南省雁南監獄近日被爆有囚犯聚賭，湖南省監獄管理局已介入調查，目前包括涉事監區副監區長在內的多名獄警被立案調查。

官方消息指，今年10月底開始，湖南省監獄管理局開始介入調查雁南監獄囚犯聚賭一事，目前包括涉事監區副監區長在內的多名獄警被立案調查。據內地媒體向湖南省監獄管理局相關工作人員了解，事件正由省監獄管理局調查，案情涉密。

公開資料顯示，湖南省雁南監獄於1995年正式掛牌成立，前身為湖南省第二監獄南監區，坐落於衡陽市雁峰區羅金橋2號。值得一提的是，同屬湖南省監獄管理局管理、在衡陽境內的雁北監獄也曾發生囚犯聚賭事件。

2016年5月，雁北監獄有囚犯及釋囚舉報稱，曾在雁北監獄參與賭博墮入騙局，因而輸掉數萬元人民幣。舉報人又指控，有獄警包庇監獄內賭博，讓賭具和賭款帶進監獄內。據內媒取得兩份雁北監獄內部處理通報顯示，該監獄確曾發生囚犯在監獄內賭博。

同年7月，衡陽市檢察院經查，雁北監獄獄警周某、楊某濫用職權，違規為監區服刑人員擅帶現金、煙酒等違禁物品，嚴重破壞監獄的監管秩序，造成極為惡劣的社會影響，經衡陽市人民檢察院裁定，對周某及楊某兩人以涉嫌濫用職權罪依法逮捕。