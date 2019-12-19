商務部：截至今年11月　澳門在內地實際投資171.4億美元

今年是澳門回歸20周年，商務部新聞發言人高峰周四（19日）在發布會上介紹稱，內地對澳門原產貨物已全面實施零關稅，為澳門傳統製造業擴展了發展空間，而截至今年11月，澳門在內地累計實際投資171.4億美元（約1336億港元）。

高峰指，據中國海關統計，今年1月至11月澳門及內地的貨物貿易額達到194億元人民幣（約219.6億港元），兩地貨物貿易額同比增長了5.5%，而在服務貿易領域，內地醫療、旅遊、金融等市場擴大對澳門開放，為澳門民眾在內地執業創造了更加便利的條件。

至於投資領域，截至11月澳門在內地累計投資設立企業超過1.8萬家，而內地累計對澳門非金融類直接投資26.8億美元（約208億港元）。

另一方面，葡萄牙總統德索薩、總理科斯塔近日分別表達葡方對澳門回歸以來，取得經濟社會發展成就和「一國兩制」成功實踐的高度讚賞，指澳門將繼續為葡中全面戰略夥伴關係發展作出更大貢獻。外交部發言人耿爽在例行記者會則表示，中方讚賞葡方的積極表態和對中葡關係的美好期待，強調中葡雙方基於友好和互信妥善解決澳門問題，為國際社會樹立了良好示範。