習近平對各界提「三個帶頭」　強調大是大非事情旗幟鮮明

正在澳門訪問的中國國家主席習近平在東亞運體育館（澳門蛋）接見約150位社會各界人士，包括現任及候任官員。

習近平先與在場人士逐一握手，在場的官員也鼓掌歡迎。他稱讚澳門取得令人自豪的成就，正如他自己上次訪問澳門時所說，只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，在桌子上也可以唱大戲。而澳門特別行政區則可以形象的看到，在小桌面上唱出了精彩大戲。

習近平又總結說，澳門可以用「小而富，小而勁，小而康，小而美」來形容，然後羅列多項澳門的成就，包括人均本地生產總值排名世界第二，回歸以來本地生產總值年均實際增長7.6%，是世界上經濟增速最快的地區之一，以及去年到訪澳門的遊客近三千六百萬人。

習近平又希望澳門社會各界提出「三個帶頭」，在三方面發揮好表率作用。包括繼續帶頭做行政長官和特區政府依法施政的堅定支持者。全面支持特別行政區政府推行改革，破解難題，積極為特區政府科學制定政策，有效執行政策，建言獻策，發揮聯繫政府和市民的橋樑紐帶作用，在涉及大是大非的原則問題上要旗幟鮮明，發出正面聲音，引領全社會形成支持行政長官和特區政府依法施政的強大合力。

第二是繼續帶頭做澳門繁榮穩定和諧的重要推動者，要發揚各自的優勢，積極投身特別行政區的各項建設事業，特別要著力增創澳門新的競爭優勢和新的經濟增長點，推動經濟適度多元發展；要弘揚包容共濟守望相助的優良傳統，用理性協商的辦法解決矛盾問題，讓澳門更加和諧穩定。

第三是繼續帶頭做中華民族偉大復興的積極參與者，要胸懷祖國，面向世界，帶動澳門社會積極主動對接國家發展戰略，用好澳門國際化特色和優勢，樹立國家全面開放，融入國家發展大局，參與國家治理實踐，促進國際人文交流，推動澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任，共享社會繁榮富強的偉大榮光。習近平稱，他對大家充滿信心，對澳門充滿信心。