習近平歡迎晚宴　讚澳門家和萬事興講團結

正在澳門訪問的國家主席習近平，今日(19日)傍晚出席澳門特區政府的歡迎晚宴。習近平發表講話時，指澳門特區政府和社會各界人士，使澳門一國兩制實踐呈現五大亮點，並讚揚澳門家和萬事興，講團結、重協商、不爭拗、不內耗，將愛國愛澳放在核心價值的第一位。

習近平伉儷在傍晚約6時10分進場，眾人起立歡迎。他致詞時指出，回歸祖國20年，是澳門經濟發展最快、民生改善最大的時期，也是澳門同胞共享偉大祖國尊嚴和榮耀感最強的時期。他讚揚澳門特區政府和社會各界人士使澳門一國兩制實踐呈現五大亮點:包括愛國愛澳成為全社會的核心價值、憲法和基本法權威牢固樹立、行政主導體制順暢運行、融入國家發展大局積極主動、以及包容和諧增強社會凝聚力。當中習近平表示，澳門各界人士深明行政主導體制是一國兩制重要原則，體現特首向中央負責的基本要求，而行政立法機關應相互配合和制約，重在配合。

習近平指出，中國人民和中華民族正迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，強調這是中華民族大發展大作為的時代，也是澳門與祖國內地共繁榮共奮進的時代。他堅信，具有特色的一國兩制實踐一定能夠取得更大成功，澳門同胞一定能夠為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻。