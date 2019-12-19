賣淫開賭場謀800萬人民幣　涉黑組織77人判囚年半至22年

廣西南寧市以李作和為首等77人涉黑組織早前通過組織賣淫、開設賭場等違法犯罪活動，謀利800多萬元（人民幣，下同，約906萬港元）。西鄉塘區和邕寧區法院周三（18日）作一審宣判，分別判囚1年半至22年不等，其中為組織充當保護傘的南寧市公安局明秀派出所前所長廖章寶被判囚10年。

涉黑組織自2016年開始在蘇盧村，通過經營雜貨店、擺放賭博機等方式斂財，自2017年開始組織賣淫和開賭場，每日以50至100元（約57至113港元）招募他人，擴充組織勢力。該組織隨後更壟斷按摩等市場，要求每間店舖交付6000元（約6800港元）保護費。

其中以李作和、李平為首，以李何勝、李志強等組織主要成員向廖章寶等國家工作人員行賄，充當其保護傘，逃避處罰，繼續在當地稱霸。廖章寶先後3次收取9萬元管理費，將被逮捕的多名涉嫌賣淫女子釋放。

西鄉塘區法院以組織、領導黑社會性質組織罪、組織賣淫罪等數罪併罰，分別判處李作和、李平判囚22年，沒收個人全部財產。邕寧區法院以縱容黑社會性質組織罪、受賄罪，數罪併罰，除判刑外，罰款20萬元（約23萬港元），追繳其違法所得。