警破6億人民幣跨省網絡賭博案　18人落網

山西晉中市壽陽縣警方周四（19日）指出，當局成功破獲了一宗特大跨省網絡賭博系列團夥案，搗毀3處作案窩點，拘捕以33歲男子曾某為首的18名疑犯。案件的涉案賭資高達6億元（人民幣，下同，約6.79億港元），偵破工作還在進一步進行中。

今年6月，警方根據將涉嫌賭博的孫某拘捕，孫某主動交代其夥同他人為某網絡賭博充當代理，誘導玩家參與賭博。經查，警方發現該團夥人員眾多，有明確的組織分工，面對龐大的跨省犯罪網絡，警員只能頻繁往返於江西、廣東、福建、四川、貴州等地，用了近一個月才摸清了其運轉方式，成功將犯罪點鎖定在廣東東莞。

8月14日，壽陽縣公安局組織80多名警力在廣東兩窩點同時開展收網行動，將13名疑犯緝拿歸案，隨後又遠赴福建、四川等地拘捕餘下的疑犯。此外，警方還成功查獲作案手機30部、電腦10台、汽車5輛、銀行卡119張等。

經審訊、研判等，警方初步查明該團夥以曾某為首，長期透過開設網絡賭博場所，及按不同賭博金額比例為各級代理商進行發放返點分紅，以非法獲利上千萬元（約1132萬港元）。