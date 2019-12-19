習近平澳門歡迎晚宴講話全文

行政長官崔世安先生、候任行政長官賀一誠先生，同胞們、朋友們，今晚我們歡聚一堂，共同慶祝澳門回歸祖國20周年，在這美好的時刻，首先我謹代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯的問候。

事隔五年再次來到澳門，深切感受到澳門發展日新月異，澳門同胞當家作主風貌昂揚向上，澳門特別行政區前進步伐堅實有力，從2003年簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，到2017年簽署《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》，再到2018年港珠澳大橋正式通車，回歸後的澳門與祖國內地的交流合作不斷深化，融入國家發展大局的廣度及深度不斷發展。

從2002年推動博彩業適度開放，到2004年提出建設中國與葡語國家商貿合作服務平台，再到2007年提出建設世界旅遊休閒中心，回歸後的澳門推動經濟適度多元發展的路徑更加明晰，經濟快速增長的態勢不斷穩固。從2007年實行幼兒園到高中的15年免費教育，到2012年完成「萬九公屋」，再到2018年實施雙層式社會保障制度，回歸後的澳門大力改善民生，澳門居民安居樂業的獲得感、幸福感不斷增強。

從1999年的「午夜立法」，到2009年完成基本法第23條本地立法，再到2018年完成維護國家安全委員會，成立維護國家安全委員會，回歸後的澳門，完成八百多部法律和行政法規的制訂和修訂，同「一國兩制」方針和澳門基本法實施相適應的法律和制度體系，不斷完善。

從2005年澳門歷史城區被列入世界遺產名錄，到2017年澳門被評為創意城市、美食之都，至今已參加120個國際組織，獲得144個國家和地區的免簽或落地簽待遇，回歸後的澳門，對外交往更加活躍，中國澳門在國際舞台上的知名度和影響力，不斷擴大。

同胞們、朋友們，回歸祖國以來的20年，是澳門歷史上經濟發展最快、民生改善最大的時期，也是澳門同胞共享偉大祖國尊嚴和榮耀感最強的時期。澳門經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變化，得益於「一國兩制」方針的全面貫徹，得益於中央政府和祖國內地的大力支持，得益於特別行政區政府積極作為和澳門社會各界的團結奮鬥。

特別值得讚揚的是，澳門特別行政區政府和社會各界人士堅持把「一國兩制」原則要求同澳門實際相結合，勇於探索和創新，使澳門「一國兩制」實踐呈現出許多亮點。

第一，愛國愛澳成為全社會的核心價值。特別行政區政府和社會各界人士深明，澳門前途命運同祖國緊密相連，秉持強烈的國家觀念和愛國情懷，將愛國和愛澳合而為一。回歸祖國後，廣大澳門同胞珍視民主、法治、人權、自由等核心價值，並適應澳門成為國家一個特別行政區的歷史轉變，更加堅定的把愛國愛澳排在核心價值序列的第一位。無論是處理重大問題、制訂法律政策、謀劃各項事宜，還是選拔管治人才、確定教育方針、把握輿論導向，都以是否符合國家和澳門利益為首要考慮。

特別是，面向青少年深入開展愛國主義教育，實現所有學校升掛國旗、奏唱國歌全覆蓋，使愛國主義精神薪火相傳，鞏固了「一國兩制」成功實踐的思想基礎。

第二，憲法和基本法權威牢固樹立。特別行政區政府和社會各界人士深明，憲法和基本法共同構成特別行政區憲制基礎，依法治澳首先是依照憲法和基本法治澳，自覺維護憲法和基本法權威。建立起協調統一的憲法和基本法宣傳教育體系，大中小學都會設有憲法和基本法教育課程。要求公職人員必須了解和掌握基本法，在培訓、入職和晉升等各環節設置基本法考試程序，連續五年舉辦國家憲法日系列活動，推動形成了遵從憲法、學習憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法的良好氛圍。

第三，行政主導體制順暢運行。特別行政區政府和社會各界人士深明，行政主導是基本法設計的特別行政區政治體制的重要原則，體現了行政長官代表整個特別行政區向中央負責的根本要求。在行政長官統領下，行政、立法機關既相互配合又相互制約並重在配合，司法機關獨立行使審判權，各部門權責明確，依法履職。特別行政區政府既注重保持政策的延續性和穩定性，又與時俱進，順應經濟社會發展和民族期待，推進公共行政等改革，務實有為，努力提高施政能力和水平。

第四，融入國家發展大局積極主動。特別行政區政府和社會各界人士深明，偉大祖國是澳門發展的堅強後盾，緊緊把握共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設等國家戰略實施的重大機遇，充分用好中央支持政策，把「國家所需、澳門所長」和「澳門所需、國家所長」有機結合起來，為澳門發展拓展新空間、注入新動力。澳門和祖國內地合作領域日益拓展、合作機制更加健全、合作水平不斷提升，有利促進了互補互利、協同發展。

第五，包容和諧增強社會凝聚力。特別行政區政府和社會各界人士深明「家和萬事興」，和氣致祥、講團結、重協商，不爭拗、不內耗，自覺抵制外來的各種干擾。不同族群相互尊重、互助友愛，多元文化共存共生、互融互促，街坊鄰里守望相助、和衷共濟。廣大市民並肩抗擊「山竹」超強颱風的一幕幕場景感人至深，小城故事充滿溫馨。

同胞們、朋友們，今年是新中國成立70周年。70年來在中國共產黨領導下，經過全國各族人民奮發圖強、艱苦奮鬥，我國從一窮二白到經濟總量躍居世界第二，從溫飽不足到即將全面建成小康社會，綜合國力實現歷史性跨越，社會保持長期穩定，創造了人間奇迹。

現在，中國人民和中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。這是中華民族大發展大作為的時代，也是澳門與祖國內地共繁榮共奮進的時代。我堅信，具有澳門特色的「一國兩制」實踐一定能夠取得更大成功，澳門同胞一定能夠為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻。

現在，我提議，為國家繁榮富強和中華民族偉大復興，為澳門回歸以來所取得的輝煌成就，為澳門更加美好的明天，為在座各位朋友及家人的健康乾杯。