稱火鍋裏發現「避孕套」　男子毀人商譽判道歉賠償

陝西安康市一名管姓男子今年5月外出吃麻辣火鍋時，在鍋裏發現疑似避孕套物體，於是在網上發文附圖，直斥火鍋店衞生情況令人作嘔。但火鍋店堅稱管男發現的其實是腸衣，反將對方告上法庭。法院近日就案件一審宣判，認定火鍋店勝訴，管男需公開道歉並支付火鍋店相關訟費及公證費。

經查，管男當日在火鍋店點了一盤包有腸衣的香腸，而該香腸一般需要煮10分鐘才可進食，但他只煮了2、3分鐘便開始食用。管男當時認為腸衣是避孕套，經與店員溝通後，雙方發生爭執，管男拒付餐費，店員於是報警處理。管男當晚在網上發文稱，在火鍋店吃到疑似避孕套的物體，並附上3張照片。

由於管男的發文引起廣大網民的轉發與評論，火鍋店負責人李先生於是將涉事物件送到市場監管所檢驗，證實並非避孕套。管男得悉檢驗結果後，於6月25日刪除在網上討論區的發文，但當時已獲255條回覆，且多對火鍋店作出負面評論。其後火鍋店將管男和網上討論區管理者一同告上法庭。

漢濱區法院認定，管男發文的內容缺乏事實依據，已超過行使言論自由的權利。而貼文透過網絡傳播導致火鍋店的商業聲譽受損，雖然其事後主動刪除發文，但行為已侵犯了火鍋店的名譽權，因此法院限管男在判決生效7日內，在案涉網上討論區連續7日發道歉聲明，並須支付原告火鍋店律師費及公證費合共12100元（人民幣，下同，約13700港元）的其中6成，即7260元（約8220港元）。對於火鍋店要求網絡公司承擔侵權責任的訴訟主張，法院則不予支持。