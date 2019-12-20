無申報研究員收中國資助　美研究所付550萬美元與司法部和解

美國密歇根州一間研究學院，被控沒有透露該院兩名研究員有獲取來自中國政府資助，最後與司法部達成和解，繳付550萬美元(4290萬港元)和解金。

司法部周四（19日）公布了這宗和解協議，指出Van Andel研究學院（VARI）為該院兩名科學家申請美國政府資助時，「故意忽略或鹵莽地漠視」申報兩人也有獲得中國的研究資金。

司法部稱，任何研究學院向國家衞生研究院(NIH)申請研究基金時，沒有申報外國政府的資助，是違反聯邦規定。而司法部指出，VARI在審視一篇介紹期刊文章的新聞稿時，發現其中一名涉事科學家正在接受中方資助，院方之後不但沒有向他查問關於資助範圍的更多細節並向NIH申報，反而將有關內容從新聞稿中刪去。

司法部又指，該名研究員是上海一間研究所的領導，在2012年至2018年間，獲得中國多個來源的資助，包括一個被美方指控為北京竊取知識產權的人才招募計劃。

去年8月，NIH院長向多間研究學院發信，提醒要申報外國的資助；幾個月後，NIH特別警告VARI沒有作出申報，但VARI卻認為沒有需要申報，因為來自中國和美國的資助並沒重疊。然而司法部認為VARI是「故意忽略或鹵莽地漠視」申報。

VARI是一所獨立的生物醫學研究學院，研究癌症等疾病。院方回應時指出，涉及這宗民事案件的兩名教授已經辭職，而在和解協議中，院方沒有承認任何錯誤，案件亦沒有影響到該院的研究質量及有效性。