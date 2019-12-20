賣春女肉償債款48萬新台幣　嫖客告其欺詐被法院判敗訴

台灣台北一名方姓賣春女子以籌父親醫藥費、償還就學貸款為由，向嫖客借48.7萬（新台幣，下同，約12.8萬港元），兩人協商後，嫖客同意賣春女肉償債款，經多次性交易後，男子因手術致2、3個月無法進行性行為，於是要求方女，簽立借據，要求她還錢被拒。法院認為，借款屬於性交易的「預付款」，尋芳客無權過問方女將錢用在何處，判賣春女無罪。

事緣於去年1月，嫖客在網上買春，認識賣淫的方女。在發生了2次性交易後，方女訛稱自己家境清貧，要幫罹患鼻咽癌的父親購買抽痰機器，還要支付就學貸款以及自己的生活費。嫖客聽信，便在去年1月至5月間，陸續匯款。方女表示，2人去年1月11日進行第一次性交易時，就向嫖客表示自己急需用錢，希望能先拿到錢，之後再慢慢償還，男客也同意並在5天後匯款，隔天用性交易抵掉。

方女先後在1月20日、28日兩日，分別收嫖客1.8萬元及1.2萬元（約4733及3155港元）支付房租，另外一半則交給在牛郎店上班的男朋友花用，並願意用性交易抵債。男子事後因手術導致無法性交，於是主動向方女提出，原本性交易抵債改成借錢，並要求簽立借據。

法官認為，男子匯款給賣淫方女屬性交易契約，方沒有不履行契約內容，而且還主動發送訊息噓寒問暖，48萬則為「預付款」，而且雙方在這種模式下，已完成2次性交易，儘管方女編造父親罹癌的謊言，但法官認為嫖客無權干涉賣春女子將賺得的金錢用於何處，故做上述判決。